Den un ambiente ameno cu hopi emocion, IBiSA hunto cu Gobierno di Aruba, Fundacion Lotto pa Deporte y Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA) a organisa e ceremonia oficial di WE AWARDS 2025. Un evento dedica na honra e esfuerso di scolnan durante di competencianan di Weganan Escolar 2025 (WE 2025). Despues di lunanan di competencia cu tanto entrega y energia, e dia aki a celebra e logronan alcansa.

Tabata presente na WE AWARDS 2025 representante di Ministerio di Relacionnan den Reino, Enseñansa, Hubentud, Innovacion y Deporte Sra. Kamilah Dammers, Director Suplente di IBiSA Sr. William Erasmus, Director di Fundacion Lotto pa Deporte Sr. Junny Figaroa, Bestuurder di y Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA) Sra. Josephina Maduro, directornan y docentenan di scolnan participante y sin laga afo nos coleganan di IBiSA.

Siguientemente e premacion di WE AWARDS 2025:

Docente di e Aña

● VO (Scol Secundario): Alwin Toppenberg – Colegio Arubano – Afl. 250

● KO (Scol Cunuco): Christen Goeloe – S.P. Nos Paraiso – Afl. 250

● BO (Scol Basico): Marvic Bermudez – S.P. Kudawecha – Afl. 250

Ganadornan pa Categoria Deportivo

● Volleybal C (Meisjes): Colegio Nigel Matthew – Afl. 500

● Volleybal C (Jongens): Colegio Nigel Matthew – Afl. 500

● Voetbal B (Jongens): International School of Aruba – Afl. 500

● Voetbal C (Jongens): Colegio Arubano – Afl. 500

● Kids Athletics: Imelda Kleuterschool – Afl. 500

● Voetbal K (Meisjes): S.P. Nos Paraiso – Afl. 500

● Voetbal B (Meisjes): S.P. Kudawecha – Afl. 500

● Voetbal K (Jongens): S.P. Prome Paso – Afl. 500

● We Mente: Maria Goretti College – Afl. 500

● Volleybal B (Meisjes): Colegio Frere Bonifacius – Afl. 500

● Voetbal A (Jongens): Mon Plaisir B.S. – Afl. 500

● Landamento: S.B. Washington – Afl. 500

Ganadornan Absoluto

Scol Secundario (VO):

● 3rd: Colegio San Augustin – Afl. 500

● 2nd: Colegio Nigel Matthew – Afl. 1,000

● 1st: Colegio Arubano – Afl. 1,500

Scol Primaria (KO):

● 3rd: Imelda Kleuterschool – Afl. 500

● 2nd: S.P. Prome Paso – Afl. 1,000

● 1st: S.P. Nos Paraiso – Afl. 1,500

Scol Basico (BO):

● 3rd: Maria Goretti College – Afl. 700

● 2nd: S.B. Washington – Afl. 1,250

● 1st: S.P. Kudawecha – Afl. 1,800

Un cambio importante pa e edicion aki tabata introduccion di un reparticion di premio mas husto, caminda no solamente e ganadornan absoluto a ricibi reconocimiento, pero tambe scolnan cu a sobresali den cada deporte.

Nos ta sumamente agradecido na Ministerio di Relacionnan den Reino, Enseñansa, Hubentud, Innovacion y Deporte, Fundacion Lotto pa Deporte y Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA) pa nan sosten cu a permiti cu e Weganan Escolar 2025 por a tuma luga.

Por ultimo nos ta felicita tur participantenan y ganadornan di Weganan Escolar 2025, boso esfuerso y dedicacion ta inspiracion pa IBiSA sigui promove y organisa eventonan deportivo pa henter Aruba.

Oranjestad, Aruba – 9 di juli 2025 –

