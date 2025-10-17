Ayera, alrededor di 6’or di atardi Wardacosta a ricibi un melding di Cuerpo Policial di Aruba (KPA) cu un homber cu ta adicto sin cas a perde riba lama. Mesora KPA a kuminsa busca e homber perdi den e area di e costa di Bushiri, Manchebo y Eagle Beach. Wardacosta tambe a desplega un boto chikito y un Metal Shark pa e area di rif di Barcadera. Durante e busceda, tantu e helicopter komo e avion Dash di Wardacosta a wordu desplega pa yuda cu busceda entre e boortoren (caminda e homber probablemente a landa bai) y e costa. Inicialmente, e busceda conhunto no a duna resultado, pero alrededor di 10 or di anochi e avion Dash a mira e persona perdi serka di e plataforma. E tripulacion di e avion a notifica tantu e helicopter como e Metal Shark despues di a mira e homber. Mesora e helicopter a cuminsa hisa e homber for di awa. Despues di a his’e, a hiba e homber pa Aeropuerto Reina Beatrix, unda Cuerpo Policial di Aruba y ambulance tabata presente pa asisti’e. E homber lo sigui risibi asistensia di outoridadnan lokal.