Diamars nochi diamars 18 di juli, pa mas o menos 20:00 di anochi, Wardacosta a ricibi un notificacion di un persona masculino, cu a sali for di 17:00 di atardi for di area di Bucuti riba un sunfish cu no a regresa bek. Mesora a alerta e avion Dash-8 y e boto ‘Metal Shark’ di Wardacosta pa cuminsa cu e buskeda. Pa mas o menos 21:34 di anochi, e noticia a drenta cu e persona a yega sano y salvo na canto. E persona a declara di a hañele cu problema y cu e mester a landa direcciondi tera lagando e boto sunfish atras na Renaissance island.