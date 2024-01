Wardacosta, Polis y otro autoridad competente lo bay haci control riba lama y n’e costanan diadomingo 7 di januari durante Fuikdag 2024. Meta di e controlnan aki ta pa garantisa cu personanan ta mantene nan mes n’e medidanan cu Gobierno di Corsou a stipula p’e dia aki y pa mantene ordo publico.

Wardacosta ta informa doño di boto di placer, ‘charterboats’ y seadoo pa tene cuenta cu e medidanan cu ta valido riba e dia aki.

Abase di e medidanan; no ta permiti benta di alcohol durante Fuikdag, no ta duna permit pa musica publico riba vlot of podium, tur boto cu ta participa n’e evento mester tin nan documentonan valido di nabegacion. Tambe mester tin suficiente vest di salbabida abordo conforme e cantidad permiti di pasahero, ademas e artefactonan apropia di señal y fluit mester t’ey na bordo.



Lo tin control riba tur e rekisitonan aki di boto door di ‘Haven en Veiligheid Inspectie’ y Wardacosta. Ademas Servicio di Bombero lo efectua control pa loke ta cendemento di candela abordo di boto pa preparacion di BBQ. Despues di 5’or di atardi no ta permiti pa sigui toca muziek y despues di 5’or di atardi lo bay tin control n’e bahianan pa evita aglomeracion na beach.

No ta permiti e asunto di hiba y trece hende, cu otro palabra hende cu tin nan propio boto so por yega Fuikbaai. E medida aki ta necesario pa motibo cu hende cu tuma ‘cabe’i boto’ ta keda pega na Fuikbaai sin por yega Caracasbaai mas. Consecuentemente nan ta purba kana via tereno priva di Santa Barbara pa yega ciudad. Tur esaki unicamente ta contribui na mas caos y como tal no ta keda tolera.



Tur boto cu ta bin di otro pais y bin bishita Corsou ta obliga di pasa migracion y Duana pa ‘klaar in’. Wardacosta, Cuerpo Policial y demas autoridad competente y encarga cu mantencion di ordo publico lo atende debidamente contra tur esunnan cu no tene nan mes n’e medidanan menciona.

Autoridad cu lo ta presente pa controla durante Fuikdag y duna asistencia riba e dia aki ta, Wardacosta, Cuerpo Policial, ‘Haven en Veiligheid Inspectie’, Brandweer, Duana, Santa Barbara Security, Rode Kruis, Fundashon Kuido Ambulance Corsou y Citro.