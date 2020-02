Warda Kosta a detecta diferente boto cu contrabanda riba lama

Curacao: Durante e siman ku ta tras di lomba Warda Kosta su unidatnan a detektá i stroba diferente boto ku tabata transportando pakete ku kontrabanda. E interupshon tabata di tal manera ku e tripulashon di e botonan tabata tira e paketenan for di bordo. Den e dianan ku a pasa Warda Kosta a logra stroba kuater diferente boto di e forma aki. Despues di tira e paketenan for di bordo, e botonan a hui bai den awanan teritorial di Venezuela. E interupshonnan e ser ehekutá pa e helikòpter di Warda Kosta i e helikòpter di e barku di Marina Real Zr.Ms. Groningen kual ta nabegando pa Warda Kosta.

Apesar di buskedanan intensivo e paketenan no a ser enkontrá riba laman, ta sospechá ku e paketenan ku kontrabanda a senk. Tur e interupshonnan ta ser konsiderá eksitoso pa Warda Kosta pa motibu ku e kontrabanda no a logra yega tera.

