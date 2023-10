Wardacosta pa Reino Hulandes den Caribe for di 2 di october ultimo tin un Director Suplente nobo, señora Joëlle De Jong-Mercelina. E Director Suplente nobo ta bira responsabel pa ejecucion di tareanan di Wardacosta y ejecucion di e maneho interno di Wardacosta, cu esaki e tin pues e guia diario den e organizacion.

Señora de Jong-Mercelina ta apto pa e funcion aki, danki na su carera impresionante entre otro na Ministerio di Hustisia na Corsou na unda su ultimo funcion tawata Secretario General Suplente. Su conosementu amplio di mantencion di ley, aplicacion di ley internacional, ley maritimo y tambe su ‘background’ di relacionnan exterior por keda aplica na Wardacosta. Banda di esaki e tawata miembro suplente di e ‘Presidium’ di e ‘Kustwachtcommisie’ di Wardacosta na nomber di Corsow y e tin experiencia como ex docente di Derecho Publico Internacional na Universidat di Antia Hulandes/Corsou. E ta tambe un ex miembro di VKC ‘Vrijwilligerskorps’ di Antia Hulandes. Joëlle lo ta e prome dama cu lo fungi den e funcion aki di Director Suplente di Wardacosta (PDKW). Wardacosta ta yama Joëlle De Jong-Mercelina bon bini na e organizacion y ta desea e hopi excito.