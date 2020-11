Warda Costa ta keda patruya nos costanan di dia y anochi

Ultimo tempo Warda Costa ku asistencia di Defensa den Caribe a bin ta intensivaa patruyanan na costa cu regularidat. E intensificacion di e patruyanan den e periodo di crisis di corona ta prinsipalmente pa controlaa e traficacion ilegal di mercansia y personanan cu ta haci intento pa yega e islanan cu risico cu personanan por ta infecta cu e vírus di COVID-19.

Esunnan cu ta infecta ta forma un peliger pa nos salubridad publico di nos isla. Resientemente Warda Costa a dentene un lancha cu 26 indokumentado na bordo. Despues cu a haci test di COVID-19 a resulta cu 9 di e personanan tabata infecta ku e virus. Warda Costa ta alerta piskadonan cu ta bay laman pa haci trasbordo di pisca cu botonan venezolano tambe, pa tene cuenta cu nan ta tuma un risico na momento di contacto humano durante di e trasbordo di cargamento. Warda Costa lo keda patruya costa y laman cu e colaboracion di Defensa den Karibe pa e periodo binidero pa sigui proteha y vigila nos costanan.

Warda Costa ta haci un suplica na habitantenan pa na momento cu mira algo sospechoso of peligroso riba laman of na costa, pa yama Wardakosta riba e number 913.

E number akí ta alcansabel di dia y anochi. Barconan riba laman tambe por tuma contakto cu e Centro di Reskate di Wardakosta via di e kanal VHF 16 na momento cu nan mira algu sospechoso of peligroso riba laman. Cubo colaboracion nos por mantene e costanan y laman save durante di e crisis di corona tambe.

