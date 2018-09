Warda Costa ta intercepta cargamento di droga

Diasabra den oranan di marduga pa 3 or y 55, e avion di patruya di Warda Costa e Dash, ta meld cu lo tin un embarcacion sin lus na altura di Awa Blanku den direccion di Fuik Baai, cu dos persona a bordo.

E Rescue & Coordination Center a pasa e melding di e Dash dibiaha pa e steunpunt nautico di Warda Costa. Pa 4 or y 24 e Metal Shark ta haya e embarcacion ariba nan radar, pa cual e Metal Shark I-03 ta sali bay na e sitio pa intercepta e embarcacion. Na e sitio nan ta bin ripara cu e embarcacion a bay dal den e barancanan pa cual e Metal Shark no por a yega na e embarcacion. Algun miembro di e personal di Warda Costa a haya 11 bale di loke ta wordo sospecha di ta substancia prohibi.

E avion Dash cu ainda tabata bulando a meld pa 4 or y 38 cu nan tabata tin dos persona na bista ariba tera, na mas o menos 30 m for di unda a haya e embarcacion.

Despues di a logra saca e barco for di e piedranan esaki a wordo hiba pa e pier na Parera. Pa 5 or y 35 e Metal Shark ta regresa na e sitio indica door di e Dash y ta cuminsa un buskeda. Despues di a busca den e magrovenan pariba di e Fuikbaai ta bin topa cu dos persona sospechoso, cu ta wordo deteni y hiba pa steunpunt Parera.

Despues di e proceduranan correspondiente a traspasa e 11 balenan y e sospechosonan pa warda di polis na Rio Canario. Ta trata di un hayasgo di 340, 66 kilo di droga.\

