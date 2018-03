Warda Costa lo haci uzo di tablet cu conexion cu DIMAS pa control di ilegalnan

Riba e problematica di e cantidad di personanan den condicion di ilegalidad riba nos pais Sr. Elio Blijden hefe di Warda nos Costa ta splica cu ora di haci control riba caya e sistema nobo automatisa cu uzo di tablet lo por duna e acceso directo na e informacion di e persona pa haya nan status. Esaki tin su bentaha y su desbentaha, paso hopi hende ta aglomera pero nan lo mester wak con nan ta handle cu esaki.

E sistema aki no a e manera mas eficiente pa traha, ya cue persona tin su documento y bo ta bay cun’e sin cu tin mester. Si Warda Nos Costa tabata tin e sistema aki den pasado, esaki lo por tabata mas miho.

Sr. Blijden a splica cu tur cos ta depende di unda of bou di cual departamento nan ta cay, ya cu un rato nan ta cay bou di IASA y otro biaha bou di polis. Departamento di Warda nos Costa nunca no tabata tin un stabilidad, cu lo por dunanan e siguridad pa haci nan trabou mas optimal. Riba e tablet tin un conexion instala sigura pa Warda Nos Costa haya acceso directo na e sistemanan cu DIMAS ta uzando, dus Cersa y Navas. Den tur dos, nan tin derecho di inzage. Si ora di control, nan kier check e status di un cierto persona, nan por hinca e datonan personal di e sistema y esaki lo indicanan si tin peticion den tramite, si e tin permiso, etc.

Finalmente Sr. Elio Blijden lo keda warda riba e ultimo decision cu comision di gobierno tuma pa defini bou di cual departamento Warda Nos Costa lo resorta. Pero pa loke ta e tabletnan, esakinan a bin net na bon momento, mirando cu Warda Nos Costa ta bastante activo ultimo dianan.

