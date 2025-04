Wardacosta ta informa doño/capitan di boto y seadoo, pa carga e siguiente documentonan ora subi lama; ‘vaarvergunning’ y ‘vaarbewijs’. Zorg tambe pa tin vest di salbabida pa tur tripulacion y pasahero abordo. Ta importante pa corda pa no bai cu dimas pasahero riba boto. Esaki ta pa evita un posibel situacion peligroso.

Tambe ta importante pa informa famia unda bo ta bay cu bo boto, pa na momento cu un situacion peligroso presenta, famia sa unda bo ta y asina por informa Wardacosta debidamente. Ta bon pa botonan tin un lifering y tambe un anker ku suficiente cabuya a bordo.

Wardacosta lo tey presente riba lama cu diferente di su botonan durante di Semana Santa. Asina nos por vigila y brinda siguridad riba lama. Vigilancia riba cuido di naturalesa tambe ta parti di control di Wardacosta. Area nan cual Wardacosta lo vigila ta; San Nicolasbaai, Commandeursbaai, Barcadera haven/Lagoen, Spaans Lagoen, High rise Hotel, Arashi-Lighthouse, Rincon, diferente Rif, Baby Beach y Eagle Beach.

Wardacosta ta avisa tur doño di boto pa laga hasi mantencion prome cu subi lama. Zorg pa bo tin sufisiente medionan di seguridat y ekipo di rescate na bordo, tal manera: zwemvest, EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga candela, radio VHF of telefon celular ku bateria ful carga. Di e forma aki por minimalisa e chens cu bo boto ta daña na caminda y cubo haña bo den un situacion peligroso riba lama cu bo boto y bo pasaheronan. Den caso cu bo mester di yudansa, bo por yama Wardacosta riba e number 913 of Whatsapp +5999 510 0913