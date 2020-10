Warda Costa hunto cu militarnan di Defensa lo keda patruya frontera intensivo

Ultimo simannan Warda Costa cu asistencia di Defensa den Caribe a intensiva patruyanan na costa y den awanan teritorial. E intensificacion di e patruyanan ta un resultado di e crisis di corona ku ta asotando henter mundo y tambe nos islanan. E asistencia di militarnan na costa ta ensera patruyanan cu ta ser ehecuta pa e militarnan na diferente localidad riba tera. E intensificacion di e patruyanan den e periodo di crisis di corona ta principalmente pa controla e traficacion ilegal di mercancia y personanan cu ta haci intento pa yega e islanan cu entre otro droga, municion y cu risico cu personanan por ta infecta cu e virus di COVID-19. Warda Costa lo keda patruya costa y lama cu e colaboracion di Defensa den Caribe pa e periodo binidero.

Warda Costa ta haci un suplica na habitantenan pa na momento cu mira algo sospechoso of peligroso riba lama of na costa, pa yama Warda Costa riba e number 913.

E number aki ta alcansabel di dia y anochi. Barconan riba lama tambe por tuma contacto cu e Centro di Rescate di Warda Costa via di e canal VHF 16 na momento cu nan mira algo sospechoso of peligroso riba lama. Cubo colaboracion nos por mantene e costanan y lama save durante di e crisis di corona tambe.

Comments

comments