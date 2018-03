Warda Costa di Caribe Hulandes ta realisa un evacuacion medico

E Centro di Rescate y Coordinacion (RCC) di Warda Costa di Caribe Hulandes ((KWCARIB) diaranson 21 maart a ricibi un melding cu un turista cu tabata keiro ariba Seru Grasia den Christoffelpark lo a cay y cu e no tabata por a cana ariba su propio forsa mas. E tereno tabata di dificil acceso y no tabata tin posibilidad pa manda un auto pa eynan. Tabata trata aki di un turista Hulandes di 32 aña.

E helicopter di Warda Costa, AW 139, a wordo manda pa direccion Seru Grasia pa brinda asistencia. Na e sitio personal di Warda Costa ta topa cu personal di Bombero cu tabata brindando asistencia na e señora, pero a resulta cu e señora su rudia a sali for di su luga. Cu ayudo di e tripulacion di e helicopter a logra subi e señora den e helicopter. El a wordo transporta pa e steunpunt Hato. Eynan tabata tin un ambulance cla pa hib’e hospital.

Comments

comments