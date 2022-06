Diabierna ultimo Centro di Rescate y Cordinacion di Wardacosta a risibi un notificacion via VHF canal 16, di un boto ku tawata tin problema. E capitan a notifica ku su boto di piscado tawata tin problema y ku e no por a sigui nabega. RCC mes ora a informa steunpunt Aruba, ya asina por a sali un Metal Shark, ku a bai na localidad di e boto Mishaili.

Una bes ku a yega na e localidat di e boto, e boto patruyero Metal Shark di Wardacosta a tou e boto y a nabega den direccion di Pir na Bali, caminda Mishaili por a mara ku siguridat. Na yegada na Pier na Bali e agentenan di Wardacosta a eherse un control rutinario riba e boto di piscado.

Ayera tambe RCC a ricibi un notificacion di e boto piscado Joandra, ku tawata tin problema ku su baterianan. Un Metal Shark a bai nabega banda di Joandra y a tou esaki y nabega den direccion di Spaanslagoen Rancho Carion. Na yegada na Rancho Carion e agentenan di Wardacosta a eherse un control rutinario riba e boto di piscado.

Wardacosta ta avisa doñonan di boto pa hasi mantencion regular na nan botonan. Pa nan propio seguridat na bordo mester tin: suficiente chaleco di salbabida, un flashlight cu bateria y un pito, un EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga candela, VHF radio of un celular full di charge. Evita e chens di un accidente of situacion peligroso riba lama cubo

boto of seadoo. Den caso kubo mester di yudansa bo por yama Wardacosta riba 913 of e whatsapp number 005999 510 0913. Gosa di lama y beachnan na un manera safe.