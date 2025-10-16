Un buskeda den oranan di diahuebs anochi helicopter, dash di Warda Costa tabata den un buskeda grandi pa un homber cu a baha na lama den area di Bushiri y a laga su pertenencia atras na un hende y no a regresa mas. Atardi a bati alarma na Polis unda Polis a tuma dato y a pidi pa Warda Costa pa un buskeda. A bay den area di e plataforma pero sin resultado.
Rato despues a topa cu e homber aki den lama, asina helicopter a subi e homber den e helicopter y a yega Airport cune. Polis tabata presente na Airport pa haya mas informacion. Ambulance tambe a presenta y paramedico a brinda asistencia medico ne homber segun informacion ricibi ta trata di un Venezolano, na prome instante a kere ta un local ya declaracion di e prome persona.
Ambulance a bay hospital cu e homber pa atencion medico avansa.