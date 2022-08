Diasabra den oranan di madruga Wardacosta den bon cooperacion cu Cuerpo Policial di Aruba (KPA) a intercepta un boto den awanan teritorial di Aruba cu indocumentadonan na bordo cu a purba di drenta ilegalmente. A encontra un total di 22 persona riba e boto di cual, 2 hende muher y 20 hende homber. Ningun persona abordo tabatin permiso pa estadia legal na Aruba. Abordo a encontra tambe un cantidad di animal exotico, entre otro 2 macaco y 26 parha. Tur e personanan a wordo traspasa pa Guarda nos Costa y e animalnan a wordo entrega na veterinaire dienst. E caso ta sigui bou di investigacion.

Wardacosta lo keda monitor cu su sistemanan y partnernan riba lama pa por intercepta botonan cu ke yega tera na un forma ilegal. Wardacosta ta pidi habitantenan pa na momento cu mira algo sospechoso of peligroso riba lama of na costa, pa yama Wardacosta riba e number 913 gratis of whatsapp riba 005999 – 5100913. E number aki ta alcansabel di dia y anochi. Cu cooperacion di habitantenan alerto nos por mantene e fronteranan y lama safe.