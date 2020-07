Warda Costa a duna asistencia na famia riba lama

Dialuna 29 juni 2020 Wardacosta su Metal Shark tawata patruya den bisindario di Mangel Halto na momento cu nan a nota un boto di bela ku tawata pega riba rif di Mangel Halto. Na bordo di e boto di bela tawata tin diferente persona ta zwaai man pa pidi asistencia. E patruya di Metal Shark a dirigi su mes mesora na e direccion di e boto pa duna asistencia. E Metal Shark no por a yega serca di e boto y a keda para di un distancia.

Algun personal di Wardacosta y milisia di Caribe a landa bay cerca di e boto pa investiga kiko a pasa e boto y e hendenan na bordo. Riba e boto ‘Be Brave’ tawata tin un famia di 7 persona di cual 4 persona menor di edad. E capitan tawata herida dor ku e la trapa riba un ‘zeeappel’ y no por a move su pia. Mirando cu solo tawata baha a dicidi di manda un cabuya pa asina opera pa por saca e boto di unda e tawata pega, pero e intento pa saca e boto no a logra. A tuma decision pa baha e famia for di e boto pa no hincanan den peliger y haci e boto bashi. E personal di Wardacosta a yuda e famia, cu cada un cu nan ‘lifevest‘ bisti subi na bordo di e Metal Shark. Ora nan tur tawata safe riba e boto di patruya di Wardacosta nan boto di bela a lanta un tiki for di caminda e tawata pega riba e rif. A bolbe hasi un intento pa purba un ultimo biaha pa saka e boto for di unda e ta pega. A logra saka e boto ku yudansa di personal di Wardacosta den laman pa asina hasi menos daño posibel na e rif.

Despues cu a logra rescata e boto di bela ‘Be Brave’ a touw esaki hiba na Nikki beach riba anker y a baha e famia na Renaissance marina unda ku e capitan di e boto lo mester a wordo trasnporta pa hospital dor di e famia pa e ricibi asistencia medico. Personal di Wardacosta ta desea e capitan un pronto recuperacion.

