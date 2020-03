Warda Costa a controla boto di piscado cu a bay cumpra pisca afo y personanan a bay den cuarentena

Diamars Wardacosta a compaña un boto cu dos pasahero abordo pa e waf di Barcadera pa un control den bon cooperacion cu Douane y Directie Volksgezondheid (DVG). Despues di investigacion a resulta cu e tripulantenan a bay buska piska for di Venezuela. Despues cu a controla e boto, e departamento di DVG a tuma e piscanan den bewaring pa asina bay wak si nan ta bon pa consumpcion humano. Despues di e control di e piscanan e capitan lo por haña nan bek na momento cu e piscanan ta bon pa mercado local.

Pa motibo cu e dos tripulantenan probablemente tabatin contacto cu personanan di afo, DVG a opta pa duna nan 14 dia den quarantaine.

Gobierno di Aruba ayera a stipula e calamtieitenverordening pa elimina COVID-19 kual ta anunsia ku no ta permiti pa boto of barco drenta cu comestible Aruba via di transporte cu no ta regula pa ley. Importante ta e artikulo 9 cu ta anuncia e prohibishon pa drenta cu comestibel via transporte cu no ta regula. E ley aki lo ta vigente desde 24 maart 2020 i Wardacosta lo controla riba esaki. E calamiteitenverordening por ser busca riba e website di gobierno di Aruba. Riba e facebook di Wardacosta por enkontra e link pa bay e documentonan aki.

