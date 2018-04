Walking Tour di Stichting Rancho lo bira uno comercial

E tour di semper tabata pa duna e hendenan un bsita di kico tin. Y den tur e feedbacknan cu nan tabata haya, ta mustra cu nan tin tur e ingredientenan pa ofrece turismo. Sr. Clifford Rosa, di Stichting Rancho ta amplia.

Dilanti eynan mes, tin e area di waf cu crucero cu ta para, practicamente tanto luna pa aña. E ora a haci un analisis riba kico tur esaki por nifica pa e bario y e comunidad y comerciantenan den Rancho. Y sigur, segun Sr. Rosa, ta door di esaki ta bay oficialisa e Rancho Walking Tour cu ta bay cuminsa y no keda solamente pa local manera semper. Sino algo pa turistanan tambe, pasobra Aruba mester di algo nobo cu por ofrece na e mundo turistico. Dia 20 april, oficialmente Stichtig Rancho lo anuncia oficialmente e comienso di Rancho Walking Tour den sistema comercial.

E problema di locacion, den e caso aki e forno, cu ta cay bou di Stichting Monumentenfonds, cual no ta proteha y no tampoco un cura cera, y tambe e problema di sushi y adictonan rond di e luga cu tabata haci uzo di dje. Riba esaki Sr. Rosa a splica cu tin un plan di algun tempo caba poni riba caminda cu tin casi tur e documentacion cla pa e restauracion. Y den caso di e chollernan en berdad cu si ta lamentablemente nan ta deambula actualmente despues cu e luga a habri di nobo, pero e situacion ey por bisa cu no ta envolvi cu e gerencia unda cu e trabou ta pa por genera fondonan pa atende e tipo di situacionnan nan mes entre otro .

E punto cardinal ta pa nan ta capaz di genera nan mesun fondo ta e meta di Fundacion Rancho pero tambe pone algo mas structural pa mantene e hanchinan y e fornonan limpi. Aunke e forno ta proteha door di Monumenten Bureau, tambe tin e tanki di awa cu tambe ta proteha. Esey ta haci cu Rancho tin dos obheto hopi importante pa historia industrial di Aruba, caminda cu por trece esaki den contexto na e turismo, mirando cu e forno ta e unico cu tin den Caribe den su forma cu e ta. Ainda tin investigacion habri pa wak si e ta e unico na mundo pa por tin e garantia pa sigui un proceso pa e por subi e lista di UNESCO como un herencia mundial.

