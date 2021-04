Walk in y vacuna pa 50+ y esnan cu a perde nan cita anteriormente

Entrante diamars dia 20 di april 2021 ta habri e posibilidad pa tur cuidadano di 50 aña of mas y tambe tur esnan cu anteriormente a perde nan cita, pa “walk in” y vacuna. Tur cuidadano di 50 aña of mas cu a registra caba y no a haya un cita ainda por “walk in”. Tambe tur cuidadano di 50 aña of mas cu ainda no a registra por “ walk in” y lo haya ayudo cu registracion y lo wordo vacuna tambe na mes momento. Cuidadanonan cu tawata tin un cita anteriormente y pa un of otro motibo a perde esaki tambe ta wordo incurasha pa “walk in” cuminsando diamars dia 20 di april for di dialuna pa diasabra na Centro Libertador Betico Croes for di 8:30 am pa 7:00 pm non stop of tambe na Santa Teresita Center di dialuna pa diabierna di 8:30am pa 11:30am y di 2:30pm pa 4:30pm. E servicio di “Walk In “ ta unicamente pa aplicacion di e prome vacuna. Es cu ya tin e prome vacuna, mester acudi na su cita ya programa pa por haya su di dos.

Puntonan importante pa tene cuenta cu ne.

• Localidadnan di vacunacion ta unicamente Centro Libertador Betico Croes y Santa Teresita Center.

• Esnan cu tin un cita na Don Bosco Club, mester acudi na Centro Libertador Betico Croes mesun dia y orario segun cita.

• MFA Savaneta no ta yuda cu registracion

• MFA Santa Cruz ta sera pa registracion y lo bay duna asistencia na Centro Libertador Betico Croes cu registracion

• Ta permiti solamente 1 ayudante pa es cu tin mester di extra ayudo na e localidad di vacunacion.

• Pa haci bo proseso di registracion mas liher, registra via Aruba Health App of www.dvg.aw of www.arubacovid19.org of na MFA Paradera y Noord of tambe na Santa Teresita Center.

Comments

comments