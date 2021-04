Walk In’ y vacuna pa 18 bay ariba

Entrante diaranson 28 di april tur ciudadano bibando na Aruba cu tin 18 aña of mas por yega Centro Libertador Betico Croes di dialuna pa diasabra for di 8:00 am te cu 7:00 pm ‘non stop’ y ricibi nan prome dosis di vacuna.

Of tambe nan por acudi na Teresita Center na San Nicolas di dialuna pa diabierna for di 8:30- 11:30 di merdia y di 1:30- 4:30 di atardi.

Pa por ricibi e prome vacuna ta necesario pa bin cu bo carchi di AZV of si bo ta biba na Aruba pero no tin un carchi di AZV mester presenta cu un paspoort of prueba di estadia cu ta mas cu 6 luna bieu.

Ta recomenda es cu ta bin vacuna pa registra via Aruba Health App pa haci e proceso administrativo mas cortico. Si e persona no por esaki, no lo ta problema, nos lo yuda e persona cu su registracion ora e yega na e localidad di vacunacion.

