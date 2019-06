VWO 3 lo sigui na Colegio San Nicolas

E mandatario encarga cu Enseñansa, drs. Armando ‘Rudy’ Lampe, a splica cu e semper ta cla pa scucha y unda cu mester haci ahuste, pasobra cu tin argumentonan valido, ta haci ahuste na decisionnan. E ta habri pa dialogo y el a informa parlamento cu si nan bin cu algo concreto, cu ta bisa cu mester ahusta tal punto, e ta habri pa dialogo ariba e punto aki.

Mesun cos ta conta pa sindicatonan, pero si e mester haya indicacionnan concreto. Mester bin cu algo general y bisa cu nan no kier cambio. E ora e mandatario no sa di kico ta trata akinan.

Pa loke ta Colegio San Nicolas, el a ahusta su decision basa ariba deseo di algun mayor cu a acerca su persona. Pa cu esaki e mandatario a informa e rector di Colegio San Nicolas, cu si tin mayor cu kier pa nan yiu bay VWO 3 na Colegio Arubano cu esey ta factibel. Mescos ta factibel si nan kier pa nan yiu inscribi den VWO 3 na Colegio San Nicolas, esaki tambe ta factibel.

Asina aki e mandatario a ahusta su decision, pasobra cu na prome instancia, ta papiando di VWO 3 so, na Colegio San Nicolas. Ora cu’n mucha bay VWO-4, e mester bay Colegio Arubano, ta papiando di un grupo chikito. Informacion cu e minister tin, ta cu ta 4 mucha ta bay di VWO 3 pa VWO 4 pa Colegio Arubano. Y ora cu e minister a haya informacionnan di experiencia anterior, cu mas di 50% di e esunnan cu ta bin for di VWO-3 di Colegio San Nicolas, y ta bay Colegio Arubano, mas di 50% ta keda sinta den VWO-4. Colegio Arubano a trece na atencion na e minister di Enseñansa un problema di calidad di enseñansa cu cual e muchanan ta bin for di VWO 3 di Colegio San Nicolas.

E minister a ricibi bishita di 3 mayor, cu tin nan yiu na VWO 3 na Colegio San Nicolas y a indica cu tin ausencia di parti di docentenan, cu tin bullying, cu e muchanan mes no ta satisfecho cu e calidad di enseñansa cu nan ta hayando. Y cu nan lo a prefera pa e VWO 3 ta na Colegio Arubano.

A base di e informacion ey, minister Rudy Lampe, a wak cu ta trata di un grupo chikito, a pone e rector di Colegio San Nicolas na altura, cu no ta miho pa VWO 3 cuminsa di biaha na Colegio Arubano. pasobra cu despues nan tin cu sigui VWO 4 na Colegio Arubano. Unabes cu e mandatario tabata den dialogo cu e rector, tin mayor ta bisa cu nan ta prefera toch pa nan yiu inscribi den VWO 3 na Colegio San Nicolas y despues ora cu nan bay VWO 4, nan lo bay VWO na Colegio Arubano, pero laga nan un aña na Colegio San Nicolas, ya cu ta mayornan tin derecho pa dicidi unda nan kier pone nan yiunan. Si ta na Colegio San Nicolas e mayornan kier inscribi nan yiunan, e ta factibel. Lo mester wak na final ta cuanto mucha ta papiando di dje.

Awo tur opcion ta factibel y awo na final mester wak ta di cuanto alumno ta papiando di dje. Ta trata di un cantidad hopi chikito.

