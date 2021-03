VWI “caso Web Aruba nv ” lo apela e veredicto di hues

Asociacion di Empleadonan cu un Contrato Laboral Individual den Servicio di W.E.B. Aruba N.V. (“VWI”) lo apela e veredicto di hues di dia 10 di maart 2021 riba e caso sumario entre VWI y WEB. Na e mes un momento VWI lo entama un bodemprocedure pa investiga profundamente e hechonan y condicionnan legal specifico relata cu e cortamento unilateralmente di salario y condicionnan secundario di empleadonan di WEB. VWI, despues di a consulta estrechamente cu su consehero legal riba e veredicto di hues di 10 di maart 2021, no ta di acuerdo cu e veredicto di hues y ta di opinion cu e veredicto aki no tin un base legal pa sostene. Pesey e miembronan di VWI a vocifera masalmente nan resolucion pa medio di votacion, pa apela e veredicto di 10 di maart 2021 den Hoger Beroep y tambe pa bay den hopi mas profundidad pa cu e detayenan legal di e caso aki pa medio di un bodemprocedure. VWI ta di opinion cu e hues di e caso sumario entre VWI y WEB teni riba 11 di februari 2021, a duna un veredicto den cua e ta practicamente “laba man” y a “dump” su decision di e caso den e ‘pos sin fondo y indefini’ di e concepto di ‘interes general’, lagando tur consideracion di e derechonan mandatorio (bindend recht) cu ta cubri legalmente e contrato laboral cu e empleado tin cu su dunado di trabou, esta WEB, un banda. VWI ta considera e veredicto di e caso sumario entre VWI y WEB uno insolito y hopi precupante pa cu e integridad y consistencia di e estado di derecho cual Aruba supuestamente ta. VWI ta re-itera un biaha mas cu VWI ta reconoce cu Pais Aruba ta den un situacion financiero hopi precario. VWI kier yuda y contribui cu su ‘granito de arena’ pa por alivia otro personanan cu a perde nan trabou y/of ta pasando den momentonan financieramente dificil. No laga tin ningun duda den esey. Sinembargo, loke VWI ta trece den disputa ta e manera, den VWI su opinion, ilegal y dictatorial cu Gobierno di Aruba, Utilities Aruba N.V. y WEB kier impone e cortamento di salario riba e empleado di WEB. Gobierno di Aruba tin su leynan cu e mester cana pa por exigi unilateralmente entrega di propiedad di ciudadanonan priva (cual salario y condicionnan secundario ta propiedad di e ciudadano) bou di e motivacion cu e entrega di salario ta necesario pa cu ‘interes general’. Ta evidente cu Gobierno di Aruba no a respeta e leynan aki y a scoge pa cana un caminda di impone y dicta como accionista di Utilities Aruba N.V. y, pues indirectamente, di WEB Aruba N.V. tambe, bou di e presumptuo excusa di ta exigencia y condicionnan di Hulanda pa haña asistencia pa cu fondo di likides. Hulanda por wel a pone condicionnan pa cual Gobierno di Aruba mester cumpli cu ne pa por haña e asistencia di likides, pero Hulanda no a bisa Gobierno di Aruba pa bay haci esaki na un manera contra ley. Por ultimo, VWI, despues di a consulta cu su consehero legal, ta di opinion cu e veredicto di 10 di maart 2021 di e caso sumario entre VWI y WEB no por keda asina manera cu e ta. E veredicto aki, si lage asina y e bira un hurisprudencia legal oficial, ta trece un peligro cu ne pa e derechonan di henter e clase trahado di pueblo di Aruba. E veredicto di hues den cual e hues ta supuestamente hustifica e uso di ‘interes general’ como base pa bari tur otro leynan mandatorio for di mesa, sin sondia y investiga den mas profundidad ki consecuensia of base legal por tin pa haci esaki, ta un veredicto cu VWI ta considera precupante y hasta peligroso. ‘Interes general’ no ta un instrumento pa Gobierno di Aruba haci loke e kier den momentonan dificil, of pa un hues “laba man” di un caso compleho cu un veredicto cu, den VWI su opinion, ta basa su mes riba argumentonan hopi suak y sin base legal.

Directiva General di VWI.

Vereniging van Werknemers met een Individuele Arbeidsovereenkomst in dienst van de Water- en Energiebedrijf Aruba (W.E.B.) N.V. (KvK Nummer H51783.0)

