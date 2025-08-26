Situacion politico na Hulanda ta keda delicado y tur biaha tin algo nobo, ta conoci cu un Gobierno na Hulanda nunca ta dura mucho ora un no complase otro ta pone cu e gobierno ta tambalia te cay. Ultimo eleccion cu e Gobierno Gabinete Schoof a tuma luga 22 di November 2023 y na Juli 2024 e gobierno di coalicion 4 partido, PVV, VVD, NSC y BB a sinta. Pero e Gobierno na Juni 2025 e Gobierno di coalicion a cay y e eleccion nobo ta 29 di october 2025.

Schoof ta buscando tur manera pa tog e Gobierno por tin poder pa sigui tuma decisionnan y goberna te dia di eleccion. E sobra partidonan di Gobierno cu ta VVD y BBB a yega na un acuerdo tocante e reparticion di e cinco carteranan di minister vakante. Sinbermargo ainda no ta conoci exactamente con e reparticion aki lo funciona pa cada partido y cua politiconan lo yena e puesto temporal aki.

Den un carta na tweede kamer e minister presidente Schoof ta skirbi cu tin un acuerdo riba reparticion di por lo menos e posicionnan di minister cu mester wordo yena despues di e salida di NSC foi e gabinete diabierna ultimo.

No ta cla

Tambe e prome minister demisionario Schoof a bisa na Tweede Kamer “lo mas pronto posibel” pero no ta cla si cu esaki lo ta prome cu e debate parlamentario cu ta cuminsa diaranson mainta. Tin tambe cuater secretario di estado pa gara y un cantidad di esakinan lo wordo yena atrobe Schoof a skirbi.

Na Juni e partidonan VVD, NSC y BBB a discuti riba e reparticion di e puestonan / cartera ministeriabel cu e minister demisionario di PVV a laga atras. E tres partidonan tur tabata kier e cartera di asilo di Minister Faber di PVV, y despues di hopi pleito e posicion a wordo dividi entre e partidonan.

Situacion complica

Schoof a bisa cu ultimo dianan el a papia no solamente cu politiconan, pero tambe cu representantenan di Gobierno y sociedad civil. Dialuna Schoof a bay na Rey Willem Alexander ta papia di e servicio di informacion di Gobierno RVO y ta yama esaki un “situacion complica”

Diabierna anochi NSC cu te servicio di nacional di siguridad a sali foi e gabinete debi ne desacuerdonan tocante medidanan adicional contra Israel. PVV a bay caba, a keda solamente VVD y BBB. Hunto nan ta ocupa 32 asiento hopi cortico di e 76 asiento necesario pa suficiente sosten di Tweede Kamer.

Gabinete Nacional

E ultimo dianan partidonan di oposicion como tambe expertonan y e ex ambtenaarnan a presenta tur sorto di proposicion pa forma un gabinete decisivo. Partido di opocision D66 por ehempel ta bogando pa un “gabiente nacional” un gabinete di emergencia cu administradornan nobo dirigi pa Schoof cu te actual prome minister demisionario.

Otro proposicion a inclui nombramente di un “explorador” pa busca un solucion, nombramento di funcionarionan halto pa yena e posicionnan vacante y cuminsa e proceso di mini formacion.

Sinembargo e dos partidonan cu ta keda VVD y BBB ta mira poco merito den esaki y ta kere cu nan por haya candidatonan adecua pa dirigi un ministerio den e periodo venidero.

Schoof ta enfatisa cu ainda tin un gabinete, cu ainda kier goberna den varios area clave. Esakinan ta inclui siguridad nacional y internacional, manera sosten pa Ucrania pero tambe e recuperacion di e scandal di beneficionan di cuido di mucha y Groningen.

Cortesia AD