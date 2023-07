Ta cu masha orguyo Aeropuerto di Aruba ta felicita WINAIR pa e lansamento exitoso di nan vuelo inaugural pa Corsou y Aruba haciendo uzo di nan avion nobo cu ta un ATR-500. Desde 14 di juli di e aña aki, WINAIR lo opera e servicio entre Corsou-Aruba, Corsou-Bonaire y vice versa marcando un milestone significativo pa e aerolinea.

Pa sostene e expansion di ruta WINAIR a anuncia e incorporacion di un di dos avion ATR na su flota den e siguiente lunanan. E desaroyo emocionante aki ta demostra WINAIR su compromiso cu crecemento y e conectividad den region Caribe. E ATR-500 nobo di e aerolinea ta e prime como propiedad di e aerolinea mirando cu anteriormente nan tabata lease e DHC-6 Twin Otter for di Air Antilles pa un periodo di seis aña pa sirbi e islanan ABC y Republica Dominicana.

E introduccion di e ATR nobo, awo e avion mas grandi di e flota, no solamente ta amplia e WINAIR su capacidadnan operacional sino e ta pone un standard nobo pa biaha den e region Caribe. Cu su interior nobo y 48 asiento e avion ta ofrece un miho nivel di comodidad y luho na su pasaheronan. Lo opera e servicio di Sint-Maarten pa Aruba cu un escala na Corsou cu e avion ATR tres biaha pa siman riba diaranson y diabierna.

Aeropuerto di Aruba ta reconoce WINAIR como un socio valioso y ta pa e motibo ey nan ta felicita e aerolinea pa e milestone aki. “E incorporacion di e avion nobo na e flota di WINAIR ta refleha e compromiso comparti pa mehora e conectividad entre e islanan di Caribe Hulandes. Nos ta felicita WINAIR pa e echo importante aki y nos ta orgulloso di por traha conhuntamente cu e team di WINAIR pa asina avansa e conectividad y fortalece e relacionnan den region. Nos ta spera di por sigui traha hunto pa brinda experiencia excepcional di biahe pa e pasaheronan di Caribe”, asina Aruba Airport Aviation Business Development Executive Jo-Anne Meaux-Arends a duna di conoce.

Tocante WINAIR

Windward Islands Airways International (WINAIR) N.V. ta un di e aerolineanan principal cu ta sirbi e Windward Islands of the Caribbean. Desde su establecimento na aña 1961, WINAIR ta un compania di confiansa cu ta provee serivicio di transport aereo cu ta confiabel, sigur y eficiente. WINAIR tin un compromiso fuerte cu e satisfaccion di e cliente. WINAIR ta garantisa un experiencia di biahe perfecto promoviendo e crecemento economico y conectividad entre e islanan den Caribe.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 5% for di Antia Hulandes te cu mei 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidadnan di airport moderno y un servicio excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

