Vuelo di Miami pa Aruba desvia pa motibo di menasa di bom

Relaciona cu e bom melding diadomingo pa 9:47 anochi unda un turista ta grita BOM den avion di TUI cu tabata apunto di lanta vuelo pa Curacao despues Hulanda a pone cu tur cos a tranca na airport. A sera e pista pa un rato net momento cu un avion di American Airlines biniendo for di Miami mester a ateriza pa 22:18 a pone cu e avion a dal algun buelta pabou di Airport ya cu toren a notifica e kapitan. Despues di deliberacion personal di toren di Airport a notifica e kapitan pa bay Curacao keda standby.

Mientras na Aruba a baha tur pasahero pa 11 or for di avion, hunto cu personal di K9 unit di polis y team bom a bay inspecciona full e avion como procedura. E kapitan, piloto y personal di Tui a baha for di e avion debi cu e vuelo no lo sigui mas y a bay hotel pa sosega.

E costonan sigur lo bay ta pisa pa e pasahero femenino cu a grita e palabra aki den airprot. Un cantidad di hefe di Cuerpo Policial tabata presente.

