Votamento a cuminsa oficialmente na Miss World 2019

Nos representante na Miss World esta Ghislaine Mejia ya a cumpli un siman na e competencia di Miss World.

Votamento a habri oficialmente via website di Miss World esta riba www.missworld.com. Votamento via Mobstar ya a cuminsa caba. Ta pidi Aruba pa por fabor vota pa nos representante ya cu e votonan aki ta sumamente importante y ta conta pa e competencia.

E link direct pa vota pa Aruba via website di Miss World ta e siguiente: https://www.missworld.com/#/vote. Crea un account of Log in cu account di Facebook riba e website (busca e icon di Log in den skina drechi riba e pagina) y click riba ‘Vote’ riba e potret di Aruba pa deposita bo voto. Por vota 1 biaha pa dia riba e website.

Pa vota via Mobstar mester download e aplicacion riba celular Mobstar, search Ghislaine Mejia y follow, swipe banda drechi riba cada potret y video cu post. Asina ta deposita voto na su persona.

Diferente actividad manera debate na Oxford University, Charity Gala di ‘Water Rats’ un organisacion caricativo, audicion pa Top Model, bishita na Opera Nacional y entrenamento pa e show final tuma lugar durante e siman aki.

Ta gradici Aruba di curason pa e apoyo y sosten. Por sigui noticia di Miss World via Instagram y Facebook bou di e nomber ‘Miss World’. Y ta pidi pueblo di Aruba completo pa follow nos representante via Instagram ‘@ghislainemejia’ y via Facebook ‘Miss World – Aruba’. Tambe por sigui su pasonan via e pagina official di Miss Aruba ‘Miss Aruba Pageant’. Tur apoyo via di medio social ta importante y ta conta pa e competencia.

