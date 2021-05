Votadonan por controla si nan ta registra y na cual urna

Faltando un luna pa eleccion parlamentario 2021, por informa cu e registro di voto ta cla. Esnan cu kier sa si nan ta aparece den e registro por subi online y controla esaki.

Hefe di Registro Civil y Censo Sharin Luidens a informa cu ciere di e registro di votado a tuma luga diaranson 7 april 2021. Esaki ta nifica cu solamente personanan cu ta aparece den e registro di poblacion riba fecha menciona, cu tin nacionalidad Hulanda y dia di eleccion tin 18 aña pariba, por vota den e eleccion dia 25 juni 2021.

E Registro di Votado a cera cu un total di 70.281 votado. Di e cantidad aki tin un poco mas di 61.000 cu tin un paspoort valido. Awo ta den e proceso pa wak bou d e 9 mil y pico votado si nan tin un cedula of rijbewijs valido por uza durante votacion. “Esaki nos ta haci pa promove pa cada persona busca un identificacion valido pa nan por vota.”

VOTER’S CHECKTOOL

Pa averigua si bo nomber ta aparece den e Registro di Votado y na unda bo ta vota por subi riba e website di Censo y bay riba: Verkiezingen/Voter’s checktool (https://www.censo.aw/stemcheck/ ) y sigui e instruccionan.

Nos ta informa cu tur eleccion ta revisa e reparticion di urna, debi na cayanan nobo, y un aumento grandi di votado na cierto urnanan manera entre otro Noord/Tanki Leendert. Teniendo cuenta cu Covid-19 y e debido medidanan preventivo cu a wordo tuma di antemano pa evita aglomeracion, a subi e cantidad di urna di 62 pa 70, mas e dos urnanan ambulante, y a baha e cantidad di votadonan na cada urna. Esaki ta trece cu ne cu no semper bo lo vota na e mesun urna.

RIJBEWIJS

Tambe el a splica cu pa esnan cu kier vota cu nan RIJBEWIJS cu NO a wordo traha na Censo, controla si e datonan (fam, nomber, fecha di nacemento, luga di nacemento) riba bo rijbewijs ta cuadra cu por ehemplo e datonan den bo paspoort Hulandes, ID kaart of bo oproepkaart pa eleccion 25 juni 2021, cu lo yega na bo cas. Tambe por compara esaki cu esun den e Registro di Votado cu ta accesibel via e Voter’s Checktool riba e website.

Pues si bo nomber ta fout skirbi of ta bisa cu bo ta naci na Corsou en bes di Aruba riba e rijbewijs, cu no ta esun di Censo, bo no por identifica bo mes cu esaki. Ta trata di rijbewijsnan saca na 2014. Esnan cu tin duda, por bay renoba nan rijbewijs na Censo, cu ta bay hopi rapido.

Luidens a enfatisa cu votacion ta liber y secreto. “Cada persona tin e derecho pa dicidi si e ta vota of no, y tambe pa e persona cu e kier. Cada persona mester vota den tur trankilidad y sin ningun presion.”

