E maneho di Gabinete Wever-Croes pa pone innovacion como un punto di salida pa garanisa

integridad y transparencia poco poco ta birando realidad. Den esfuerso pa logra e-Government y digitalisacion, Conseho di Minister a tuma e decision pa Aruba tambe bay over na votacion digital Y electronico ya pa e siguiente eleccion. Cu Votacion Electronico lo no vota cu un formulario y potlood cora mas sino lo vota den un mashin di votacion electronico. Manera cu bo yena bo voto den e mashin, esaki lo wordo registra y di biaha lo bo ricibi e recibo di bo voto cu lo bo deposita e ora den e buzon cu tin den e stembureau y asina tur ciudadano ta cumpli cu su votacion manera semper. Manera semper, e pueblo votado lo ricibi su stemkaart na cas, dia di votacion e ta bay na e stembureau unda cu e a wordo indica pa vota. Lo wordo controla si su documentonan ta na ordu, y despues e ta drenta den un hoki y ta haci su votacion den un mashin di votacion electronico. E mashin ta saca su recibo di voto cua e votador ta deposita den un buzon pa conteo manual. E unico cu a cambia ta e introduccion di mashin di votacion electronico na luga di e formulario y potlood cora.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu votacion electronico ta garantisa

transparencia y integridad den nos sistema di votacion. Tambe votacion electronico lo elimina

e posibilidad di votonan invalido contrario na votacion cu nos conoce, si e ronchi no wordo

yena bon of si a scrap riba e formulario of yena mas di un ronchi, e ta bira un voto invalido.

Gobierno a mira tambe importante pa grantisa transparencia y integridad pa hunto cu votacion electronico, introduci e ‘paper trail’, cu ta e sistema cu ta permiti cu e mashin di votacion electronico pa registra cada voto y entrega di biaha e recibo di voto na cada votado como prueba di loke a vota. Recibo cu, despues cu e votado controla cu ta cuadra cu loke cu el a vota, e mester deposita esaki den e buzon. Ora cu votacion cera, lo haya sa e resultado

electoral hopi mas lihe. Pero lo haci tambe e conteo manual di e recibonan di e buzonnan pa

controla y verfica cu esaki ta cuadra cu e votacion electronico. Tanto e votacion electronico

como e recibo di e votacion, ta keda den secrecia di e votado. E sistema electronico di votacion no ta un sistema complica. Nos grandinan lo por traha facil cu ne, y tambe tin e posibilidad pa haya asistencia di un persona di su confiansa si en caso di berdad e no por riba su mes. Votacion electronico no ta votacion via internet cu ta un paso hopi adelanta cu masha poco pais ta uzando. Estonia den e caso aki, ta haci votacion via internet y ta un di e poconan den Europa cu ta haci uzo di e posibilidad aki. Gobierno di Aruba kier trece un sistema mas husto y transparente, y esaki por logra cu votacion electronico.

Prome Minister a enfatisa cu votacion electronico ta cana los for di politica. E ta

completamente den man di Censo hunto cu un comision independiente kendenan ta trahando

pa logra realisa e proyecto aki pa e siguiente eleccion electoral na Aruba. Lo no tin infiltracion

di niun Partido politico. Gobierno tambe ta para un banda y laga expertonan riba e tereno aki

haci nan trabou dunando asina e confiansa na pueblo cu esaki ta e miho sistema pa garantisa

integridad y transparencia. . Pronto Censo lo cuminsa cu un campaña di informacion tocante

henter e proceso di votacion electronico. “Votacion electronico, ta hiba nos un paso padilanti den loke ta trata automatisacion y ta trece transparencia den henter e proceso di votacion. E ta un sistema mas husto y integro. Pa e motibo aki, mi kier a sigura comunidad di Aruba cu no tin mester di tin niun temor ni resistencia pa e paso aki. Votacion digital y electronico ta pas den e vision di innovacion di Gabinete Wever-Croes cu tin prioridad halto riba nos agenda cu ta dirigi pa prepara nos generacionnan nos dilanti pa futuro den un manera sostenibel y duradero”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce. Prome Minister a gradici Censo y a expresa su elegio y orguyo pa e forma con Censo ta atende cu digitalisacion y votacion electronico ta parti di esaki poniendo Aruba riba e caminda pa un miho futuro y brinda nos hobennan mas oportunidad.

