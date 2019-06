Vota pa Miss Youth SMS ZOOMARUBA 2019

Danki na Setar NV nos di zoomaruba.com ta presenta Miss Youth SMS ZOOMARUBA 2019. Manda e letter Y di Youth cu e number di e candidata pa 222 (Afl.1,- pa mensahe).

E SMS ta conta pa e abonado nan SETAR y DIGICEL!

1. Rahaylee Hernandis Miss Youth BRAZIL by Stylish by Robert Y1

2. Daniela Rodriguez Miss Youth SAN NICOLAS by Geminized Y2

3. Chelsea Rodriguez Miss Youth POS CHIQUITO by The Salon Y3

4. Keely Giel Miss Youth DAKOTA by Hair Factory Y4

5. Alexia Chin Miss Youth NOORD by Cathaleya C&C Y5

6. Isabella Benschop Miss Youth PARADERA by N Designz Y6

7. Meredith Henriquez Miss Youth SAVANETA by P’Thierre Y7

8. Kate Blom Miss Youth SANTA CRUZ by ZSAZSA Designs Y8

9. Reshene Zievinger Miss Youth TANKI LEENDERT by Hair Factory Y9

Bishita e pagina aki di Setar NV pa resultado http://easysms.setar.aw/voting_zoom.php

Durante e siman aki nos di zoomaruba.com lo presenta y promove tur candidata den un “blog interview” y “photoshoot”.

Miss Youth Zoomaruba 2016 Gennelay Wever – 3rd Runner-up Miss Youth Aruba 2016

Miss Youth Zoomaruba 2017 Luisa Arcila- 2nd Runner-up Miss Youth Aruba 2017

Miss Youth Zoomaruba 2018 Keighley Loopstok- 1st Runner-up Miss Youth Aruba 2018

Comments

comments