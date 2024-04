Personanan cu nacionalidad Hulandes na Aruba, Corsou y Sint Maarten, cu dia 6 di juni tin 18 aña of mas por vota pa eleccion di Parlamento Europeo 2024. Pa esaki nan mester registra nan mes prome como votador na e municipio di Den Haag, no mas tarda cu diahuebs 25 di april 2024. Por registra facilmente online. Pa mas informacion y formulario di registro por bishita e website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Te cu awor, 2.577 habitante di Aruba, Corsou y Sint Maarten a registra nan mes pa e eleccion di Parlamento Europeo. Mundialmente tin mas cu 97.000 Hulandes cu ta vota for di exterior pa e eleccion aki na juni.



Vota na Representacion di HulandaVotadornan lo ricibi nan papelnan di voto pa eleccion for di Representacion di Hulanda na Oranjestad, Willemstad of Philipsburg. Na Representación di Hulanda lo set up un bureau di vota pa medio di carta. Ey tambe por vota inmediatamente y nan ta conta e votonan. Fin di mei e votadornan lo ricibi notificacion cu nan por vota. Na Hulanda e eleccion ta tuma lugar diahuebs dia 6 di juni. E dia aki mester entrega tur voto prome cu 15.00 ’or na Representación di Hulanda.

Mas informacion

E municipio di Den Haag ta responsabel pa registracion di votadornan Hulandes na Aruba, Corsou y Sint Maarten. Team Kiezers buiten Nederland di e municipio di Den Haag ta yudabo mas aleu. Por tuma contacto cu e team via e-mail: [email protected] of via numero di telefon: +31 70 353 44 00 (di 08.30 pa 17.00 ora di Hulanda). Por haya mas informacion tambe riba e website: https://www.denhaag.nl/nl/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/registreren-voor-inwoners-van-sint-maarten-aruba-of-curacao/