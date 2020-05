Voogdijraad ta habri su porta bek pa publico entrantr 25 Mei 2020

haci esaki via nos cuentanan bancario di Aruba Bank 2215010 of RBC Bank 3147878 of por haci esaki via nos ATM machine.

Recordatorio: Directie Voogdijraad ta pidi pa mas hopi posibel keda tuma contacto cu nos via telefon of e-mail:

● Por yama na 582-1262: lo tuma tur informacion y lo tuma contacto cu e cliente pa un cita si esaki ta necesario.

● Orario pa ​yama ​cashier lo ta: dialuna, diaranzon y diabierna di 08:00 – 12:00 y diamars cu diahuebs di 13:30 – 16:30

● Por manda un e-mail na ​alimentatiedvr@gmail.com​ pa cuestionnan di alimentacion of sociaalintakedvr@gmail.com​ pa cuestionnan di areglo di bishita.

● Si tin cualkier pregunta general por manda e-mail na ​directie.voogdijraad@aruba.gov.aw Nos ta pidi tur hende tene cuenta cu e cambionan aki.