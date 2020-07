Voogdijraad entrante 17 di Augustus 2020 lo usa swipe machine pa haci pagonan di alimentacion

Directie Voogdijraad kier a informa pueblo di Aruba cu entrante 17 augustus 2020 lo bay completamente over na uso di POS-machine (ATM) pa ora di haci pagonan di alimentacion.

E proceso aki lo wordo introduci gradualmente, es decir, cu lo sigui tuma cash como pago di alimentacion pero tambe lo por swipe entrante dialuna 3 augustus 2020. Entrante 17 augustus 2020 lo no por paga mas cu cash, solamente cu ATM (no credit card) of por haci pagonan online of pa medio di transfer riba nos cuentanan di Aruba Bank 2215010 of RBC Bank 3147878.

Directie Voogdijraad ta spera cooperacion di tur nos clientenan pa cu pagonan di alimentacion.

Comments

comments