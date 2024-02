Despues di 10 aña yudando voluntariamente tur careda y caminata na Aruba pa cu e seguridad di e participante nan ariba ruta, Volunteer Motor Unit Aruba a lanta nan Fundacion oficialmente.



VMU tincomo 20 miembro cu tin como hobby core nan Harley Davidson y pasa boncu otro ora tempo ta permiti. Pero practicamente tur diadomingo maintatempran na unda cu tin un careda of caminata na Aruba bo ta topa e VMUteam. Diadomingo ultimo dia 18 di Februari a toca e biaha aki supervisananmesun Walk and Run na Paradera.A dedica e prome edicion di VMU Walkand Run na Jairon J-rod Dania kende ta 1 di fundadornan y a hasi aña aribaemesun dia. E evento tabata “sold out” cu 600 participante den categoriadi mucha, hoben, adulto y adulto mayor. Competencia tabata fuerte y e rutacusu reto di subida y biento. Pero cu pasion pa e deporte e participantenanagosa.E evento a inicia na momento cu a start e careda exactamente 6amcue zonido di Harley. Pa 7am a start cu e caredanan pa mucha den diferentecategoria di edad cuminsando for di 4 aña. Na final tur participante a hayafruta, Gatorade y awa pa refresca, socialisa y saca potret den espera di epremiacion nan den diferente categoria di edad. Prome cu e premiacionacuminsa a duna Jairon J-rod Dania un plakaat como reconocemento patur etrabou cu e la hasi for di comienso pa VMU.Tambe a duna un regalo naMadel Jacopucci cu a yuda VMU cu e mercadeo y asistencia den e organisacion. E ganadonan “overall”6 KM masculino a resulta Jesus Galea y femenino Lana Gobert. Pa resultadopor bay ariba www.vmurun.comVolunteer Motor Unit ta gradici inmensamente tur persona, compania, organisacion nan y demas cu a contribui, yuda voluntario of a sponsor producto of servicio. Cu boso ayudo y sosten nos como VMU, por a realisae1er Walk & Run. Entre otro Aledda N.V., Andina Ice, Aruba Triathlon Association, Believe in yourself Foundation, Bohama N.V., Brandweer Aruba, Caya Grandi Gas Station, Compra N.V., Cruz Cora Aruba, Do It Center, DOW, Ecotech, Guardian Group, High Performance, Hits100 Radio(Aldrich Croes), IBISA, J.P. Visser Orthopedic Technical Center, King Fred and Princess Diana, KPA, Liquors & More, Martijn Trading, Patrishi Sports, Romar N.V., Setar N.V., Sra. Madel Jacopucci, Sr. Andre Geerman, Sr. Eric Gomez, Sr. Glennon Eights, Starbucks, Stern N.V., TEC N.V., Tropical Bottling Companyy Wayaca Gas Station.Last but not least miembronan di Volunteer Motor Unit y tur otro voluntarionan cu a yuda. Na boso tur un danki di curazon. Bosoaporte valioso y tur e 600 participantenan a haci e evento aki exitoso densuprome salida. Nos di 2 edicion lo ta 2 di Februari 2025!!