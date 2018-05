Volcan Kilaeua ta bolbe drenta den erupcion

HONOLULU, Hawaii- E volcan Kilaeua diahuebs a bolbe saca un columna diki di as despues di un erupcion “explosivo” na e top. E erupcion den e crater Halema’uma’u a wordo capta pa e camaranan di e Observatorio Vulcanologico di Hawaii. E haltura di e columna di as a supera e 9 mil meter.

E erupcion di Kilauea ta bin despues di e apertura di mas di un decena di buraconan pariba di e zona di e actividadnan volcanico. E lava basha den e buraconan, cu a habri den e zona residencial di Leilani Estates, a destrui al menos 26 vivienda y 10 structura.

E actividad volcanico riba Hawaii a intensifica na cuminsamento di mei, obligando e residentenan local pa bandona nan hogar.

Kilauea ta un volcan den escudo, caracterisa pa dimensionnan grandi, mas cu tur na su hanchura. E volcan aki ta activo desde 1983. E specialistanan no por predeci ki tempo e erupcionnan lo caba.

E volcanologo Erik Klemetti, di e Universidad Denison (Merca), ta sostene cu e erupcion di e lava por tuma luga den un proceso di varios luna, pero di mes manera e por caba di biaha.

Fuente: https://actualidad.rt.com

