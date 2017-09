Volcan Fuego di Guatemala ta drenta den erupcion

GUATEMALA CITY, Guatemala – E volcan yama Fuego, ubica mas of menos un 50 kilometer di e capital di Guatemala, a cuminsa awe, diahuebs, den un fase nobo eruptivo, e di diez den loke ta bay pa e aña, cu dos fluho di lava te na 600 meter di largo.

Segun un boletin special emiti pa e Instituto Nacional di Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia y Hidrologia (Unsivumeh), algun di e fluhonan di lava di 600 meter di largo, ta dirigi pa baranca Seca y e di dos di 500 meter, ta dirigi pa e baranca Las Lajas.

E fase nobo eruptivo aki, cu ainda no a obliga pa haci evacuacion, tin ademas explosionnan cu a lanta un columna di shinishi di mas of menos 4800 meter di haltura riba enivel di lama, cu ta desplasa na mas di 30 kilometer pa west y noordwest.

E hecho a provoca e caída di particulanan fini di shinishi den zonanan margina di e comunidadnan di La Soledad, Pastores, San Miguel Dueñas y Antigua, mescos cu e otro cercanonan.

E explosionnan ta wordo compaña di retumbonan “constante” y “shockwaves.”

E ente cientifico a señala cu, segun e actividad sismico, esaki ta un erupcion “efusivo,” pero no ta descarta cu den e proximo oranan e aumenta e energia y por genera fluhonan piroclastico, di cual ta pidi pa no keda den cercania.

E volcan, di 3763 meter di haltura, ta situa entre e departamentonan di Escuintla, Chimaltenango y Scataepequez.

Fuego y Santiaguito, hunto cu Pacaya, di mas ofmenos 2252 meter di haltura y ubica den e departamento di Escuintla, ta e tres cononan mas activo di 32nan cu e pais centroamericano tin.

Fuente: www.efe.com