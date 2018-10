Volcan den erupcion ariba isla Indones asota pa temblor y tsunami

PALU, Indonesia – E cero Soputan, un volcan ubica riba e isla Celebes, na Indonesia a drenta den erupcion diaranson, segun e Agencia Nacional di Gestion di Desaster a traves di su cuenta di Twitter.

E volcan a emiti un columna di shinishi di 4 mil meter di haltura riba nivel di e crater, of 5.809 meter riba e nivel di lama.

Soputan a drenta den erupcion pa 8:47 (hora local). Te ainda, no tin informacion riba posibel victima of dañonan material.

E Agencia Regional di Gestion di Desaster a adverti e residentenan pa evita actividadnan “den henter e area den un radius di 4 km di e pico di cero Soputan”, como tambe e area di 6,5 km den direccion oost -zuidoost, “pa evita posibel menasa di lava y nubianan cayente”.

Diabierna siman pasa, un temblor fuerte sigui pa un tsunami a sacudi Indonesia, causando destruccion grandi y lagando al menos 1407 victima mortal confirma, mientras cu informacionnan difundi pa varios medio ya caba ta papia di miles di morto a causa di e desaster. E temblor a genera un tsunami cu a afecta specialmente Palu, capital di e provincia Celebes Central y Donggala.

Comments

comments