Vocero di Polis ta duna un bista di con a bai cu accidentenan den 2019

Vocero di Polis, Sr. Lito Lacle ta duna nos un bista di con aña 2019 a bai pa loke ta Cuerpo Policial dunando asistencia na comunidad di Aruba. Pa loke ta cifranan den mortonan den trafico ta en total te aworaki ta ocho y si parti esaki, e ta bira 3 pa peaton, dos motociclista, 2 pa no duna preferencia y 1 persona cu a fayece debi cu el a dal contra di beton. Esaki ta loke ta e parti di trafico. Loke ta trata den trafico en general tin un cifra di average 8 mil dalmento pa aña pa un total di 12 mil vehiculo cu ta envolvi den dalmentonan y si parti esaki den luna e departamento di trafico di Cuerpo Policial ta handel mas of menos 666 dalmento pa luna. Antes ora cu polis yega na un dalmento e ta marca e posicion di e autonan riba caminda y tambe skirbi e number di e auto pero awo cu forensies ta duna asistencia na dalmentonan, segun comentarionan y opinionnan cu nos ta ricibi, nan ta stroba den cierto forma pa e continuidad di trafico riba e caretera pasobra e ta keda mantene e autonan para unda cu nan ta y akinan Polis lo mester bai haci cambio den esaki pa evita cu ora tin accidente tin tambe stagnamento di e trafico. Sr. Lacle a mustra cu ta feedbacknan cu nan mester haya p’asina ambos partido, esta departamento di trafico di polis y roadservice, den e caso aki mester sinta hunto y haci palabracionnan. Mester bisa si cu Cuerpo Policial ta hayando un miho bista di kico a sosode y e cifranan di accidente for di roadservice y dor di esaki asina Cuerpo Policial por fiha maneho pa cu trafico pa cu proximo aña por ehempel. Segun Lito Lacle mayoria di e dalmentonan ta pa descuido di e personanan y esaki ta hacie mas bien algo civil y no strafrechterlijk compara cu un hende cu ta bao di influencia di alcohol y e tabata envolvi den un accidente. Pa loke ta trata ladronicianan, akinan Sr. Lacle a duna di conoce cu esakinan a mengua bastante y esaki probabelmente lo ta pasobra mayoria di e “ladronnan” aki ta actualmente sera caba. Pa loke ta e ultimo cifranan cu vocero di polis a mira pa loke ta edad di e “recidivistanan” aki, nan ta cuminza for di 13 aña pero e ta yega te 70 aña pues no tin un edad average pa cu esaki. Hopi biaha e casonan aki a sosode pasobra e persona cu ta haci su mes culpabel pa comete ladronicia a usa droga pa cual e kier bai haci algo p’asina e por sigui cumpra y usa su droga.

