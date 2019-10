Vocero di Polis Lito Lacle: “Ladronicianan na cas a baha pasobra tur e protagonistnan di esakinan ta sera”

Den un entrevista cu Sr. Lito Lacle Vocero di Polis el a duna di conoce cu te cu awor tin un total di 40 atraco a tuma lugar caba y cu e ultimo seisnan ta riba supermercadonan y diferente establecimentonan pariba di brug y mester bisa cu Polis tin un bon bista riba esnan cu ta tirando e atraconan aki y ya caba tin orden di captura pa esakinan tambe. Ya caba a detene algun caba y Sr. Lacle ta bisa cu no por descarta cu den e proximo dianan mas detencion lo bai cai. Te cu awor den e seis atraconan ultimo aki, Polis tin un detencion pero tin hopi mas detencion cu lo bai cai den e proximo dianan aki. Sr. Lacle a mustra cu si wak pa aña 2019 tin en total 40 detencion di cual 30 ta di nacionalidad Arubiano, cuater ta di nacionalidad Dominicano, cinco ta di nacionalidad Venezolano y uno di nacionalidad Colombiano. Pues manera por wak aki un 75 porciento di e atracadonan ta Arubiano. Vocero di Polis Lacle a declara tambe cu ora cu el a papia cu e coordinador di “Team Woning Inbraken” esaki a baha drasticamente y un di e factornan importante cu a haci cu esakinan a baha drasticamente ta cu mayoria di esnan cu ta haci e ladronicianan aki ta actualmente sera y nan tin castigonan un tiki largo cu ta haci cu pa e motibo aki caya ta relativamente keto pa cu e ladronicianan aki. Pa loke ta casonan di Hit & Run, Vocero Lacle a duna di conoce cu si compare cu aña 2018 e tabata mas of menos 60 pa luna y awor aki ta rond di 50 pa luna. E straño cu e por zona ta cu Cuerpo Policial a kere cu ta loke ta ocasiona e hit & run ta cu e papelnan no ta ordo y ora papia cu mayoria di esnan cu ta den e departamento di trafico, nan ta bisa cu e hendenan no tin pasenshi pa keda warda sea Road Service of Polis pa traha un rapport di nan caso. Dus hopi di nan defacto no ta consciente cu tin un castigo maximo di un aña riba e delito aki y un boet di maximo 25 mil Florin, pasobra e ta wordo considera un delito, ora bo ta envolvi den un accidente y bo bandona e sitio. Dus nan ta bandona e sitio sin prome cu un persona di Road Service of Polis yega na e sitio. Pero kico por haci pa soluciona e problema aki mirando cu nan ta keha cu e periodo cu mester keda warda riba Polis of Road Service ta largo, akinan Sr. Lacle a declara cu si tur papel ta na ordo Polis no mester presenta pero Road Service si. Kizas e chauffeur ta mira cu e daño a minimo y nan ta scohe pa bandona e sitio pero loke si ta remarcabel ta cu hopi di e hendenan aki no ta consciente cu e ta un hecho castigabel pa ley. Pa loke ta e controlnan pa cu uso di cellular na momento di maneha auto, Sr. Lacle a duna di conoce cu Polis ta haciendo controlnan y mester bisa si cu te ainda loke ta remarcabel ta cu hendenan no ta consciente di esaki. Un par di dia pasa un agente di distrito di Oranjestad a para un auto y e persona tabata papiando na cellular y el a bisa e agente pa warda un rato lage caba cu su combersacion pa e por atende cu e agente policial. Pues esaki ta un muestra cu hendenan no ta consciente cu te hasta tin e celular den man ora di maneha auto ta castigabel pa ley.

