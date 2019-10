Vocero di Brandweer Sr. Ponson: “22 container di Vuurwerk na caminda pa Aruba”

Vocero di Cuerpo di Brandweer Sr. Ferdinando Ponson a duna di conoce cu a reuni pa di seis biaha caba e aña’ki pa loke ta e reglanan cu ta bini pa cu bendemento di vuurwerk. Sr. Ponson a mustra cu te ainda no lo bai tin cambio e aña’ki y nan tin un rapport cu tin cu wordo ahusta p’asina tur cos por cana bon y drecha tur e reglanan pa nan sali manera mester ta. Tin un total di 22 container di vuurwerk cu lo yega Aruba y cu e ultimo lo yega dia 6 di December y esaki ta algo cu Brandweer ta enfatisa hopi riba dje pasobra defacto e ultimo dia cu un container di vuurwerk mester drenta Aruba mester ta dia 30 di November y si wak bon tin cinco container ta drentanto dia 31 di November (NOTA di REDACCION: November tin 30 dia) y e ultimo ta drentando dia 6 di December. Sr. Ponson a mustra cu nan ta bezig pa hinca esaki tambe den e maneho caminda cu lo mester bai cobra un boet pa containernan cu yega despues di e fecha permiti y e boet aki mester ta pisa p’asina e importador por tene cuenta cu esaki y asina logra cu e containernan yega pa e fecha permiti.

Esaki ta en coneccion cu e trabaonan cu DOW mester haci na WELA y mas laat e containernan yega mas trabao tin di haci na WELA. Aruba ta bai habri un aña 2020 cu ta un fecha hopi interesante pa cu tiramento di vuurwerk y con Brandweer ta prepara cu esaki. Sr. Ponson a bisa cu nan ta bezig ta atende cune mescos cu tur otro aña y tur regla cu tin den e maneho lo bai wordo controla y pone mas personal pa controla mas miho pasobra t’asina cu tinnmas show di vuurwerk cu añanan anterior, tin mas peticion a drenta y esakinan mester tene cuenta cu nan. Brandweer mester controla e shownan aki hopi bon ya cu mester tene cuenta cu unda esakinan ta wordo teni pa cu naturalesa y wak si ta tira vuurwerk na lugarnan cu ta prohibi pa cu esaki. Pa 2020 manera tur hende tin un interes mas grandi pa tiramento di vuurwerk y Brandweer lo mester percura pa haci e contronan pa tur cos bai bon. Brandweer ta pidi cooperacion di pueblo mes di tanto mayornan y maestronan di scol pa splica e muchanan for di awor caba pa tene cuenta cu e seguridad ora di usa vuurwerk. Brandweer ta dunando leezingnan na diferente scol riba e tiramento sigur di vuurwerk y pa e muchanan cu ta bao di edad pa mayornan tene cuenta cu esaki pa no haya situacionnan di lamenta. Esaki ta cosnan cu Brandweer kier evita y mas cu claro Brandweer kier pa mara cierto cosnan na ley pa cu tiramento di vuurwerk y esaki nan ta delibera tur ora durante e reunionnan y mas cu claro e cambionan aki mester bini. Aunke cu e cambionan aki no lo ta aplica pa e aña’ki pero si den futuro sercano lo bai tin cambionan. Pa e aña’ki, segun Sr. Ponson, ta mucho laat caba pa haci e cambionan aki y presenta nan na e importadornan y bendedornan pasobra e cambionan no por atende di biaha cu nan.

Comments

comments