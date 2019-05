VNO y KVK brindando oportunidadnan comercial na empresarionan local

Diahuebs 9 di mei 2019 Camara di Comercio y Industria (KvK) a ofrece e oportunidad na diferente sector comercial pa por ta presente y atende e seminario enfocando riba reconstruccion di Sint Maarten y di e forma aki brinda sosten na e causa. E webinar a wordo transmiti den colaboracion cu islanan den Reino cu a uni pa yuda Sint Maarten. Un total di 300 persona representando negoshinan di Sint Maarten, Corsow, Boneiro y Aruba a sigui e webinar interactivo aki. Den un sala completamente yen cu companianan di diferente sector entre nan companianan den construccion, ingenieria, material, medio ambiente y maneho di proyectonan a elabora riba e topico via un webinar. VNO ta fungi como e enlace pa facilita e ayudo y colaboracion entre Hulanda y islanan den Reino Hulandes.

E “National Recovery Program Bureau” (NRPB) di e gobierno di Sint Maarten a establece un plan di reconstruccion, e National Recovery and Resilience Plan, pa ehecuta e proyectonan di reconstruccion di Sint Maarten. E plan ta wordo ehecuta cu fondonan di “Sint Maarten Recovery Reconstruction and Resilience Trust Fund”. E fondo aki tin un suma di $550 miyon di parti di gobierno Hulandes. World Bank tin supervision riba e suma di e fondo.

Sra. Sonja Velthuizen, directora di KvK a hiba palabra di bon bini na tur esnan presente pa e webinar y despues a bay over na e webinar cu a wordo presenta den auditorio di KvK. Asina tambe a pasa palabra pa sr. Erwin Arkenbout, representante di Hulanda pa di e forma aki tambe start cu e webinar interactivo riba reconstruccion di Sint Maarten. Siguientemente sr. Carlos Lago cu ta Senior Procurement Specialist di World Bank a duna un presentacion encuanto “Doing Business with the World Bank”. Despues di e presentacion di sr. Lago a duna palabra na sr. Commerijn Plomp, sra. Jules van Son y sra. Nienke Meijer di “Rijksdienst voor Ondernemend Nederland“ (RVO) kendenan a duna un presentacion riba “Working with the World Bank” unda a elabora riba e oportunidadnan pa sector priva den e contexto di un trust fund pa reconstruccion di Sint Maarten. Por ultimo a hiba palabra sr. Claret Connor di “National Recovery Program Bureau” (NRPB).

Despues di e ultimo presentacion a duna e publico presente e oportunidad pa haci algun pregunta den un sesion di Q&A. E webinar a clausura cu un anuncio di parti di sra. Michelle Keane y sr. Doekle Wielinga kendenan alabes a informa cu e siguiente sesion lo bay tuma luga den luna di juni 2019. E representantenan di National Recovery Program Bureau, WB y RVO lo bay tey na Aruba y asina por sigui elabora y traha riba e posibilidadnan na participa na e bunita oportunidad aki pa yuda restructura y reconstrui Sint Maarten.

Un danki ta bay na tur e companianan cu a participa na e webinar y ta pidi pa keda pendiente di KvK su website www.arubachamber.com y tambe su Facebook pa mas informacion encuanto e siguiente sesion. Pa mas informacion por tuma contacto cu KvK via [email protected]

Aruba, 10 di mei 2019

Camara di Comercio y Industria (KvK)

