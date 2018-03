Vladimir Putin reeligi como presidente di Rusia

MOSCU, Rusia- Presidente di Rusia, Vladimir Putin, a logra 76.41% di e votonan, faltando 10% di voto ainda pa conta, segun e Comision Electoral Central.

Putin lo por keda na Kremlin pa un di cuater mandato, te cu 2024, segun e agencia EFE ta informa.

E di dos candidato mas vota tabata e miyonario comunista cu a logra 12.05% di e votonan, sigui pa e ultranacionalista VladĂ­mir Zhirinovski cu 5.85 %.

E mandatario a proclama su victoria dilanti miles di persona congrega ariba e plasa Manezh y a sigura cu “Rusia ta condena na exito. Nos mester mantene unidad”.

“Den esaki mi ta wak e confiansa y speransa di nos pueblo”, Putin a agrega.

Caso di e ex spion venena

Diadomingo, presidente Vladimir Putin a referi su mes tambe na e caso di ex spion venena Serguei Skripal y a bisa cu “na Rusia nos no tin e medionan aki. Rusia a destrui tur su arsenal kimico”.

Putin a sigura cu “cualkier homber cu sentido comun ta compronde cu esaki ta co’i kens, un delirio, un nonsense cu’n hende na Rusia ta permiti actonan asina aki na vispera di eleccionnan presidencial y Mundial di Futbol”.

“Ta algo totalmente impensabel”, el a agrega.

