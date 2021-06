Vladimir de Cuba: Hamas St Aloysius School lo acepta un facelift so pa nan edificio

Durante un conferencia di prensa cabesante di St. Aloysius School a desmentí cu tin un decision definitivo tuma cu nan lo mester bay bek nan edificio na Noord na october awo.

E cabesante di e scol a dicidi di reacciona despues di informacion pasa den un noticiero cu e scol a ricibi notificacion cu lo mester bay bek nan edificio bieu. Aworaki nan ta situa den e edificio di VAD riba L.G. smith Blvd.

Vladimir de Cuba a splica prensa cu el a tuma contacto cu SKOA, cu a admiti di a ricibi un notificacion, pero e proceso pa ratifica esaki of no ta canando. “No ta completamente determina ainda cu nos scol mester bandona VAD y bay e edificio bieu. Mi ta lamenta hopi cu e noticiero ta haci mal uzo di informacion. Ningun di e scolnan envolvi no tabata na altura di dicho carta. Nos ta lamenta cu via cierto canalnan e noticiero aki ta ricibi e informacion cu ta trece confusion innecesario cerca mayornan. E noticianan aki ta bruha tera.”

E edificio di St. Aloysius tin casi tres aña para bandona na Noord. No por core e riesgo door di duna e luga un simpel facelifting y hinca e scol den e edificio bek. “Esey nos ta bisa bon cla na e mandatario encarga cu esaki. No por dal nos muchanan y personal di St. Aloysius School y nos mayornan un bofta asina den nan cara. Si kier haci esaki, e lo ta un accion un inhumano y mi lo entrega keho unda cu ta contra esaki.”

E scol na Noord nunca tabatin airco. Den e temporada di augustus te november tin un calor insoportabel, y no ta nada agradabel pa duna ni tuma les den e temperatura ey. Tin biaha e ta mas cayente cu curpa di hende. Airco no ta garantisa resultado, pero e ta yuda e muchanan sinta trankil y relaha ta tuma lesa of haci toets.

El a haci un apelacion na e minister pa recapacita pa riba e accion cu e kier bay tuma, cu ta inhumano. El a recorda cu den pasado, minister a ofrece un edificio pa bay den dje. Pero e minister no a acerca su persona como director pa bay den un miho edificio. E unico oferta tabata pa bay den un hala pazuid di Sint Aloysius mes y uza un parti di St. Anna School den oranan di merdia.

Na aña 2019 a mira un mapa di un edificio nobo pa St. Aloysius cu ta completamente modular. E mapa tabata parce un tekening situatie di un mall cu un parkeerplaats memey. El a recorda cu na 2018 ora cu a yega na acuerdo pa bandona e edificio, DOW a pinta tres mapa. Tin varios parti di e edificio no por wordo renoba, y e scheurnan ta demasiado grandi y tin lo bolbe despues di algun aña. Pa e motibo aki ta pidi e minister pa re-evalua e situacion. “Nan a rek nos pasenshi di mas. Si mester lanta mayornan, lo haci esaki pa beneficio di e scol y e muchanan.”

Na final el a bisa cu mester di un edificio cu por wanta sigur un 20 aña, cumpliendo cu su mantencion regular.

