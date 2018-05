Riba e caminda di Morgenster chauffeur di un suzuki vitara biniendo for di Cumana a bay pa lora pa drenta cura di cas pero no a regula e distancia di un toyota altezza bahando for di pariba cu consecuencia e auto a dal basta duro den e vitara. Ambos auto a haya basta daño y tabata tin persona levemente herida y ambulans a presenta pa atende cu e victima.

