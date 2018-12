Vitamine B12 pa si bo no ta come carni

Salud: Si bo no ta come carni of casi nada di carni lo ta bon pa bo salud pa tuma un suplemento di Vitamine B12. Aunke cu tin otro comestibles cu tin vitamine B esaki no ta suficiente pa logra e cantidad di Vitamine B12 cu bo curpa mester.

Producto di bestia so por duna bo curpa e cantidad di vitamine B12 cu e tin mester. Falta di vitamine B12 por causa anemia y danjo na e sistema di nervio. Nada dimas ta bon, come demasiado carni tampoco pero si ta necesario pa come carni of producto nan di bestia manera keshi, webo, pisca y lechi. Come saludabel y balansa y tuma suplemento di Vitamina pa un miho salud.

Cortesia: Metro

