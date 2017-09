Vision di POR: integridad, transparencia y bon gobernacion

“Un maneho di infrastructura balansa, husto y transparente, cu ta contribui na un desaroyo sostenibel unda desaroyo economico y social ta bay man den man cu proteccion di nos naturalesa y medio ambiente ta hopi importante si nos kier nos isla progresa. No solamente esey, e maneho aki mester ta basa riba principionan di integridad, transparencia y bon gobernacion, pa asina refleha un maneho balansa y evita hacimento di negoshi cu tereno”. Na palabra, lider di POR, Otmar Oduber, kende na placa chikito ta splica vision di su partido pa cu maneho di infrastructura na Aruba.

Den e vision di POR, maneho di infrastructura ta basa riba principionan di integridad, transparencia y bon gobernacion. POR lo revisa rekisitonan pa otorgamento di tereno pa asina refleha un maneho balansa y evita hacimento di negoshi cu tereno. Den e cuadro aki lo evalua si ta deseabel pa gobierno sigui otorga tereno erfpacht pa metanan comercial of si no ta mas beneficioso pa, bou di cierto condicionnan estricto, otorga terenonan cu destinacion comercial segun balor di mercado. Un otro punto di atencion ta cu mester mehora control y sanciona esnan cu no ta cumpli cu condicionnan di tereno erfpacht

Pa logra esaki, Otmar Oduber ta splica, lo duna mandato na Directie Infrastructuur en Planning (DIP) pa ta e unico organo encarga cu otorgamento di tereno, tanto residencial como comercial (depolitisa e proceso). Cu esaki cumplimento cu rekisitonan ta bira determinante y e ciudadano no lo ta dependiente mas di e minister pa e por haya tereno. Ademas lo digitalisa y simplifica procesonan di otorgamento di tereno y pemiso pa construccion pa asina crea transparencia y eficiencia. Punto di salida ta cu peticionnan mester wordo trata mas diligentemente y mas tanto posibel den e secuencia cu nan a wordo haci.

E maneho integro, transparente y di bon gobernacion lo wordo aplica tambe den desaroyo di proyectonan di residencia social, implementacion di e ley di zonificacion y duna atencion na aspectonan di infrastructura, manera sincronisacion entre diferente departamento y mehoracion di infrastructura di cayanan y iluminacion den bario.

Integridad, transparencia y bon gobernacion como fundeshi di gobernacion pa asina salvaguardia un nivel halto di calidad di gobernacion, ta principionan sagrado pa POR. Implementacion di e principionan aki ta di gran importancia si nos tur hunto, kier crea e Aruba unda tur hende por disfruta di manera igual di prosperidad y felicidad. Hunto, nos POR!

