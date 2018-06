VISA a confronta problema pa haci transaccionann financiero na Europa

CALIFORNIA, Merca- E compania di credit y debitcard VISA a anuncia diabierna cu el a registra un “interupcion di servicio’ cu tabata impedi cierto transaccionnan den diferente parti di Europa, segun medionan local.

“Nos ta investigando e causa y ta trahando pa resolve e situacion aki lo mas lihe posibel”, e compania a informa den un comunicado. Causa y efecto di e incidencia aki te ainda no ta conoci. E compania a haya sa di e problemanan aki, door di internautanan cu tabata keha di cu nan transaccionnan bancario no tabata bay.

Companianan manera Paymentsense, cu ta traha cu mas di 60 mil compania na Reino Uni y Irlanda, a comunica cu comercionan cu ta uza e servicio di transaccionnan di pago a wordo informa cu e pagonan cu wordo haci cu VISA no ta funciona cu normalidad.

Door di e incidente, un gran cantidad di usuarionan di VISA a hayanan mes cu capacidad limita di pagonan cu creditcard. Di mes manera, doño di negoshinan independiente a mustra nan preocupacion pa e situacion, y ta lamenta perdida di benta door di e problema aki.

Fuente: https://actualidad.rt.com

