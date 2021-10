Nipah virus a wordo descubri na aña 1999 ora cu personanan for di Singapore y Malaysia a wordo contagia door di porconan y asina a wordo pasa pa hende. Esaki a resulta cu casi 300 personanan a wordo contagia y mas cu 100 morto, door di esaki economicamente a wordo impacta mirando cu mester a mata mas di 1 miyon porco pa asina controla e virus aki.

Nipah virus (NiV) por wordo plama na individualnan na diferente manera, direct contact cu bestia nan infecta p.e vleermuis y porko, of for di nan parti curpa cu ta liquido p.e nan sanger, urine of saliva.

Consumiendo productonan di come cu a wordo contamina door di nan parti liquido di bestia nan infecta p.e, palm sap of fruta cu a wordo contamina door di un vleermuis infecta.

Señal nan y sintomanan por aparece den 4 pa 14 dia. Symptomanan por ta dolor di cabes, tos, dificultad pa hala rosea, keintura, sacamento y dolor di garganta.

E virus di Nipah por wordo diagnostica despues cu un persona recupera, mirando cu e tin mesun sintoma nan cu griep.

Profesor Sarah Gilbert ta un profesor tras di vacuna cu yama Oxford (AstraZeneca) ta basta preocupa cu e viras aki. Sarah ta adverti pueblo y rond mundo pa tene cuidao cu e virus aki y tambe tin chens di wordo plama mesun cos cu e virus di Covid 19.

Tambe e virus Nipah ta un virus cu ya caba a existi y ta prome riba lista di WHO (World Health Organization). Ta buscando un remedi of un vacuna urgente mente pa asina trata e virus aki.

Lugarnan manera Indonesia, Madagascar, Philippines, Thailand, lo ta e lugarnan mas vulnerabel pa plama e virus aki.

Comments

comments