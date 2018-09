Virginia ta declara estado di emergencia

SOUTH & NORTH CAROLINA – Gobernadornan Henry McMaster y Roy Cooper di North & South Carolina respectivamente, a declara estado di emergencia, na mes momento den nan estadonan, na mes momento.

E National Hurricane Center a proyecta un acercamento peligroso di Florence como horcan categoria 4 cerca di e costanan di e dos estadonan aki. Modelonan meteorológico ta sugeri un impacto directo den e zona di un horcan 4 of 5 pa diahuebs.

Un horcan di tal magnitud ta potencialmente catastrofico y ta urgi pa cuminsa prepara desde awo pa ricibi e impacto di Florence y asina salba bida y propiedad.

Actualmente Florence ainda ta un tormenta tropical cu bientonan di 70mph segun e boletin di 5 or di atardi, pero ta anticipa un fortalecimento rapido den e proximo horanan y pa anochi e por bolbe bira horcan.

Ta importante pa ta cla cu ainda ta existi un margen grandi di eror y no por bisa cu e dos estadonan aki lo ricibi cu exactitud un impacto directo, pero esaki at un scenario mas probable y e preparacion na tempo ta e clave pa sigura bida y propiedad.

