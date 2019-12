Violencia domestico y su impacto ariba un mucha

Definicion di violencia domestico:

Cada forma di violencia paden di un relacion (dependiente) ta cay bou di violencia domestico. Un forma di violencia domestico cu ta comun ta violencia entre (ex) pareha. Violencia entre pareha ta consisti di tur forma di abuso (fisico, sexual, psicologico y economico) cu ta keda ripiti entre pareha adulto of adolescente cu ta biba bou di e mesun dak of entre ex pareha. Tanto hende muhe como hende hombre por bira victima di violencia domestico.

Ora e mucha wordo confronta cu violencia

Un mucha por wordo confronta cu violencia door di mira y scucha e abuso, por ehempel si esaki ta pasando den e mesun espacio cu e mucha ta (camber, cushina, sala, baño, patio, etc.). Un mucha por wordo confronta tambe door di scucha, por ehempel si e mucha ta den su camber y e abuso ta tumando luga den un otro camber. Por ultimo un mucha ta wordo confronta cu e resultado di e abuso, por ehempel ora e mucha wak heridanan di un of ambos mayor. No ta tur ora un mucha ta wordo confronta directamente na momento cu e bira testigo di violencia domestico, sinembargo e mucha ta wordo considera como un victima secundario.

Violencia domestico no ta solamente violencia entre pareha, pero e por ta maltrato di un ruman (e mucha ta wak su ruman wordo maltrata), un persona mayor di edad of te asta un mascota.

Consecuencianan pa e mucha

E efectonan y consecuencianan di ta un testigo di violencia domestico ta comparabel cu e consecuencianan di wordo abusa fisicamente. Esaki bo lo por wak bek na e problemanan di comportacion y problemanan emocional cerca e mucha. Daño ta wordo haci na e mucha su seguridad, confiansa propio y su bienestar emocional, ora cu e mucha ta lanta den un ambiente di violencia. Un mucha lo por tin molester pa haci contacto cu muchanan di su mesun edad y e por ta dificil p’e mucha confia otro hende.

Muchanan cu ta experiencia violencia domestico ta crece den un situacion insigur, tanto emocionalmente como fisicamente. Por ehempel si un mucha ta den cercania di e mayor cu ta hayando maltrato físicamente of ora e mucha ta purba entremete den e violencia.

Muchanan cu ta wordo exponi na violencia lo por tin dificultad pa siña, habilidadnan social limita, lo por exhibi comportacion violento y comportamento riscante. Muchanan y hobennan cu ta lanta den un ambiente violento lo sinti nan mes insigur, esaki ta haci cu nan lo drenta estado di sobrevivencia. Muchanan y hobennan cu a experiencia violencia lo tribi mas y por ta impulsivo.

Conflicto di lealtad

Den casonan di violencia domestico e victima mayoria biaha conoce e agresor. Tanto e victima primario, esun cu ta experiencia e abuso directamente, como e victima secundario. Violencia ta trece emocionnan fuerte cerca un mucha. Nos por pensa ariba emocionnan manera tristesa, miedo, rabia, confusion, impotencia, etc. Un mucha por experiencia violencia domestico como algo confuso, pasobra di un banda un mayor ta un fuente di siguridad pero di otro banda un fuente di miedo y angustia. Un mucha ta keda leal y ta keda stima su mayornan incondicionalmente. Violencia domestico ta haci cu e mucha un dado momento no sa mas kico pa sinti pa su mayornan. E ta stima nan, pero nan ta caus’e daño ora nan ta pleita cu otro. Ademas ora un mucha crece den un ambiente di violencia, e por lanta cu duda fundamental y confusion tocante kico ta amor, stimacion, intimidad y violencia.

Muchanan cu a testigua violencia domestico ta crece bira grandi cu comportamiento violento como e norma. Esaki lo por tin consecuencia ariba con e mucha, tambe despues cu e bira adulto, lo anda cu conflicto. Esaki lo por tin efecto tambe ariba e bida relacional, es decir bida di pareha, den futuro ora e mucha bira adulto.

Un ambiente sigur

Tur mucha tin derecho ariba un hogar sigur y salvo, liber di violencia, cu mayornan cu ta stima nan y cu ta proteha nan. Ora ta trata di casonan di violencia domestico caminda cu tin mucha den cas, no mester lubida cu nan tambe ta un victima y nan tambe mester haya atencion pa e trauma cu nan a experiencia. E mucha como testigo di violencia domestico pa basta tempo no tabata ser considera como un forma di abuso di mucha, pasobra tin e creencia cu e mucha no ta experiencia abuso directo den forma fisico, verbal of emocional, dus e mucha no ta sufri. Investigacionnan sinembargo ta ilustra cu e forma di abuso aki tambe ta trece su consecuencianan cu’ne.

Kico abo por haci si un mucha bira testigo di violencia domestico?

Muchanan cu a wordo exponi na violencia domestico tin e derecho ariba un ambiente stabil y sigur pa nan por desaroya sanamente. Muchanan cu a bira victima di e forma di abuso aki mayoria biaha a sufri den silencio y cu poco apoyo. P’esey e ta importante pa un mucha cu a experiencia violencia domestico, tin un persona di confiansa, cerca ken e lo por acudi pa ayudo y apoyo. No ta tur ora un persona di confiansa ta suficiente. Tin ora un mucha mester di guia profesional pa yud’e procesa e trauma cu el a experiencia y pa yud’e cope (anda) cu e problema, especialmente si e mucha ta sufriendo di trastorno di stress post traumatico.

Pa mas informacion tocante violencia domestico y su impacto ariba un mucha tuma contacto cu Fundacion Respeta Mi na 582-4433

