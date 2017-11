Violencia contra hende muhe no mag di bira algo cu ta ser tolera na Aruba

Segun Sra. Arends-Reyes, Parlamentario pa fraccion di AVP a tuma nota manera varios aña cu Aruba tambe ta participa na e campaña internacional contra abuso di hende muhe y mucha muhenan, ‘Orange the world’ cu ta un campaña di Nacionnan Uni ‘UNwomen’. Locual e ta encera ta 16 dia di activismo y conscientisacion pa henter e comunidad. E ta cuminsa dia 25 di november y caba 10 di december cu ta dia internacional di derechonan humano. Na Aruba por a tuma nota di un caminata solemne cu por cierto a entrega un manifiesto na Parlamento di Aruba cu te awe fraccion di AVP en todo caso no a ricibi un copia oficial di e documento for di Parlamento, tambe varios actividad incluyendo e prome simposio den reino Hulandes organisa pa Fundacion pa hende muhe den dificultad, Sra. Arends-Reyes kier a felicita e fundacion aki en particular y tur otro instancia y departamento cu nan trabou valioso cu nan ta haci den nos comunidad pa cu e fenomeno aki. E actividadnan a toca varios aspecto relata cu e topico di violencia contra hende muhe y mucha muhe. Esaki ta un topico cu ta exigi participacion y compromiso di tanto hende muhenan como hende hombernan, sector publico y sector priva. Varios pais specialmente Europeo tin facilidadnan y leynan extra na beneficio y proteccion di hende muhenan incluyendo e topico di ‘sexual harasmento’ cu ta forma parti di e desigualdad di poder cu por existi entre hende homber y muhe y ta conduci na un forma di violencia cu ta relata na e genero, den e caso ki pa motibo di ta hende muhe. E tin e ora un corelacion directo cu discriminacion pa motibo di genero y ta bay contra di derechonan humano. Na Aruba diferente violencia contra hende muhe por tin un efecto hopi grandi tanto pa gobierno, sector priva, salubridad, productividad laboral y bienestar general di nos hendenan. P’esey ta di suma importancia pa continua dunando e topico su debido atencion. Na Hulanda a ratifica e Tratado di Istanbul na 2012 y na aña 2015 a wordo aproba den Tweede Kamer y na 2016 e la wordo implementa pues e ta tuma su tempo pa realisa. Aruba su constitucion articulo 1 caba ta reconoce cu na Aruba no mag conoce discriminacion pa ningun motibo pues tampoco pa bo genero, tambe nos a ratifica e tratado di derechonan di mucha hunto cu reino Hulandes na aña 1995. E tratado specifico di Istanbul aki ta uno importante pa paisnan den reino traha riba dje, e ta rekeri entre otro inversion pa un centro di crisis cu ta disponibel 24/7, tipline, extra personal, asistencia huridico y financiero pero tambe e compromiso politico pa realisa y sigur pa motibo cu e ta mara na condicionnan y control di Union Europeo. Nos hende muhenan ta importante den nos comunidad y ta e weso di lomba di nos famianan. Durante e transcurso di añanan y sigur Sra. Arends-Reyes hunto cu fraccion di AVP a bishita na varios ocasion esunnan cu ta trata e topico aki y a forma parti di varios discusion na nivel interparlamentario di reino y na nivel interparlamentario di Latino America y Caribe. Por bisa cu di banda di fraccion di AVP pa e Parlamento nr 10 sigur ta interesa den e topico y lo kier wak con por sigui contribui na mehoransa den beneficio di nos hende muhenan. Violencia contra hende muhe sea ta fisico, mental of sexual ta inaceptabel mescos tur otro violencia, e no mag di bira nunca algo cu nos comunidad chikito ta tolera of acepta Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.